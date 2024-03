Dr. Serginho, Joãozinho Carrilho, Mirinho Braga e André Granado - Redes Sociais

Publicado 01/03/2024 15:00

POR BÚZIOS OU PELO PODER?



O cenário político de Armação dos Búzios continua pegando fogo. A novidade foi uma foto, que trouxe um novo capítulo para a novela. Contudo, o ditado “uma imagem vale mais que mil palavras”, definitivamente, não cabe nesse caso. Então vamos explicar. O ex-prefeito André Granado (MDB) – autor da postagem – juntinho do também ex, Mirinho Braga (PDT), mais o pré-candidato a prefeito de Búzios na eleição suplementar de abril, Joãozinho Carrilho (PRD), e o pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), formaram um grupo dando a entender que é preciso união para impedir a vitória do pré-candidato Leandro de Búzios (SDD). “Política se faz com diálogo”, escreveu André no stories. Só que depois da reunião, André Granado explica que não dá pra juntar o grupo por causa de uma “figura” que estava lá dentro (veja imagem abaixo), figura essa que é o Robinho do Salão. André entende que Robinho o traiu vilmente da mesma forma ou, talvez, em menor proporção, que Rafael Aguiar (REP), o prefeito interino, traiu Alexandre Martins (REP), o prefeito afastado. E como juntar todo mundo se Búzios é uma trairagem atrás da outra? Unir um grupo impensado aos olhos do eleitor para barrar um possível futuro prefeito. Aliás, a foto em questão deu o que falar. Para o grupo adversário, trata-se do retrato do desespero. Já para Leandro, representa a fotografia da rejeição em Búzios: as figuras da velha política que ninguém mais quer. Mas, pra turma que está junto, é preciso essa união para derrotar o outro. Eles entendem que a figura de Leandro não combina com Armação dos Búzios.

Mirinho Braga e Leandro de Búzios Reprodução

MERA CONVENIÊNCIA



Importante perceber que às vezes o fanatismo político não deixa ver que política é mera conveniência. Veja Mirinho Braga, todo sorridente na foto (do destaque), mas nas eleições passadas estava com Leandro de Búzios (foto acima); hoje está num grupo pra impedir o mesmo Leandro. Comportamento típico da fábula “A Raposa e as Uvas”, ou seja, tentou novamente que o policial viesse pelo PDT este ano, mas ele se negou. E segundo soubemos pelas pessoas ligadas a Leandro o motivo é porque Mirinho tem alta rejeição no balneário, assim como André Granado; por outro lado, estes têm seu eleitorado consolidado. Leandro, até o momento, prefere caminhar sozinho; então sobrou pra esse grupo se unir. Aliás, Leandro deixou bem claro que não quer errar e não quer ninguém da velha política buziana caminhando com ele. Segundo pesquisas de bastidores, ele segue a frente. Mas existem inúmeras delas – não sabemos se são pesquisas falsas – as quais colocam que, com a saída de Alexandre, os votos estão começando a se pulverizar. A esposa do prefeito afastado, Daniele Martins (REP), começa a aparecer bem posicionada na pesquisa.

Mirinho Braga, Dr. Serginho, Kamylla e Marquinho Mendes ao lado de Jânio Mendes Reprodução

LÁ COMO CÁ



A foto do destaque não diz só sobre Búzios, mas sobre Cabo Frio também. E a presença de Dr. Serginho (PL) diz muito sobre a política, porque quando Mirinho e ele se odiavam em Cabo Frio, agora se amam em Búzios. Enquanto estava secretário de José Bonifácio (PDT) em Cabo Frio, Mirinho – ao lado do ex-deputado Janio Mendes – era combatente de Serginho, que era “o senhor que compra todo mundo”, mas em Búzios Mirinho estava sorridente na foto com Serginho. Vale ressaltar que Serginho, embora não esteja disputando em Búzios, atua como uma argamassa fundamental para garantir a união desse grupo. Uma curiosidade: no momento que recebemos essa foto, fazíamos a cobertura do evento de

A foto do destaque não diz só sobre Búzios, mas sobre Cabo Frio também. E a presença de Dr. Serginho (PL) diz muito sobre a política, porque quando Mirinho e ele se odiavam em Cabo Frio, agora se amam em Búzios. Enquanto estava secretário de José Bonifácio (PDT) em Cabo Frio, Mirinho – ao lado do ex-deputado Janio Mendes – era combatente de Serginho, que era “o senhor que compra todo mundo”, mas em Búzios Mirinho estava sorridente na foto com Serginho. Vale ressaltar que Serginho, embora não esteja disputando em Búzios, atua como uma argamassa fundamental para garantir a união desse grupo. Uma curiosidade: no momento que recebemos essa foto, fazíamos a cobertura do evento de lançamento da pré-candidatura de Kamylla Mendes, esposa do ex-prefeito Marquinho Mendes pelo MDB , e Janio fechando junto, cujo objeto a ser abatido é justamente Dr. Serginho. No entanto, o mesmo partido não o vê desta maneira na cidade de Búzios, muito pelo contrário. É hipocrisia, que fala? Será que essas disputas eleitorais são pela cidade ou pelo poder? Fica a reflexão.