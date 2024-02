Prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar (REP) - Renata Cristiane

Publicado 28/02/2024 18:48 | Atualizado 28/02/2024 18:49

Búzios - VAI CONCORRER?



Em Armação dos Búzios, o prefeito interino Rafael Aguiar (REP) soltou um vídeo no início da tarde desta quarta (28) dizendo que ele é pré-candidato a prefeito. Só não disse por qual partido deve concorrer, visto que o Republicanos já negou a legenda a ele. Tentamos falar com Rafael, mas ele não respondeu. No entanto, os comentários que rolam nos bastidores é que ele venha pelo PL. De qualquer forma, não teria o tempo necessário de filiação para a disputa eleitoral. Ainda nos bastidores, corre a tese de que ele poderia participar com base numa teoria que já foi aplicada na cidade de Silva Jardim, onde o ex-prefeito Jaime Figueiredo concorreu em condições semelhantes por meio de liminar na justiça, à época com a assistência jurídica de Thiago Santos, atual advogado de Rafael. Só que no caso, a eleição em Silva Jardim foi anulada pelo TRE e teve uma segunda suplementar. Mas, inspirado nessa jurisprudência, ele vai tentar a mesma manobra em Búzios. Ou seja, poderá vir candidato pelo PL. A dúvida agora é: se ele vencer corre o risco da cidade passar por outra suplementar, conforme em Silva Jardim? Afinal seria a mesma situação. Haja coração!

Prefeito afastado, Alexandre Martins (REP), e Rafael Aguiar (REP) Reprodução rede social





Falando ainda desse imbróglio em Armação dos Búzios, ninguém está entendendo mais nada! De um lado, o prefeito afastado, Alexandre Martins (REP), dizendo que deixou dinheiro em caixa e salário em dia; do outro, o prefeito interino, Rafael Aguiar (REP), que afirma ter pago cinco meses de salários atrasados para os motoristas da Administração e da Saúde. A LOUCURA DO GOVERNO BUZIANOFalando ainda desse imbróglio em Armação dos Búzios, ninguém está entendendo mais nada! De um lado, o prefeito afastado, Alexandre Martins (REP), dizendo que deixou dinheiro em caixa e salário em dia; do outro, o prefeito interino, Rafael Aguiar (REP), que afirma ter pago cinco meses de salários atrasados para os motoristas da Administração e da Saúde. Alexandre inclusive concedeu entrevista ao O Dia, nesta terça (27), no RC Cast , e ratificou que as contas estavam ajustadas quando saiu; Rafael foi pra rede social e reafirmou do rombo que encontrou. Que confusão, hein?! E olha que eles se chamavam de irmãos... imaginem se eles se chamassem daquele nome feio, como ia ser? Enquanto isso, segue o munícipe sem saber pra onde ir, nem em quem acreditar. Parece até aquela brincadeira de criança, a cabra-cega. Só que essa brincadeira é séria. Muito séria. E mexe com a vida de mais de 40 mil habitantes.