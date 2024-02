Dr. Serginho discursa durante aula inaugural do curso de medicina da UERJ em Cabo Frio - Reprodução/ Ascom

Dr. Serginho discursa durante aula inaugural do curso de medicina da UERJ em Cabo FrioReprodução/ Ascom

Publicado 27/02/2024 16:25

O Deputado Estadual Dr. Serginho participou, nesta manhã de terça-feira (27), da aula inaugural do curso de medicina da UERJ em Cabo Frio.

Durante a cerimônia, o parlamentar anunciou a destinação de uma verba de R$ 26 milhões da Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) para a universidade.

Desse montante, R$ 10 milhões serão utilizados para equipar o centro cirúrgico do Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro.

Diversas autoridades estiveram presentes no evento, incluindo o Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauro Azevedo, a reitora Gulnar Azevedo, o presidente da Faperj Jerson Lima, entre outros.

Essas autoridades destacaram o incansável trabalho de Serginho para a instalação da faculdade.

“Eu como cabo-friense assim como outros que estão aqui sabe que é um momento histórico, um legado. Mesmo com os obstáculos que apareceram no caminho, nós ultrapassamos cada dificuldade para que esse sonho aqui se tornasse realidade. É um orgulho muito grande saber que através do meu trabalho, essas vidas serão transformadas “, disse Serginho.

A cereja do bolo foi o anúncio feito pelo deputado da inclusão do curso de enfermagem na grade do campus instalado na cidade, que em conjunto com o curso de medicina, certamente transformarão a saúde da Região dos Lagos.

O campus, inaugurado em dezembro de 2022, oferecerá anualmente 40 vagas para Medicina, 50 para Geografia e 50 para Ciências Ambientais.

Além disso, o novo campus abriga o Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro (HURHC), que já atende cerca de 600 pacientes por mês, encaminhados pelo Sisreg, desempenhando também o papel de hospital-escola para os estudantes de Medicina.