Na orden, da esquerda para a direita, o Chefe de Gabinete, Ronan Rodrigues Canto; de Esporte, Ramon Rodrigues Grativol; de Administração, Jeferson Teixeira Terra; e da Mulher, Rafaela Porto - Divulgação

Publicado 23/02/2024 19:26

BÚZIOS - O Prefeito Interino de Búzios, Rafael Aguiar (REP), nomeou quatro novos secretários municipais, nesta semana. Entre eles, Ronan Rodrigues Canto, como Chefe de Gabinete do Prefeito. Ronan até então atuava como Assessor Parlamentar da Presidência da Câmara de Búzios, na Região dos Lagos.



Na Secretaria Municipal de Lazer e do Esporte, foi nomeado Ramon Rodrigues Grativol. Formado em Educação Física, pós graduado em Fisiologia do Exercício e já atuou na pasta, em outras funções.



Já Jeferson Teixeira Terra foi nomeado na Secretaria Municipal de Administração e comanda interinamente a Secretaria Municipal de Governança e Compliance.



Além destes, Rafaela Porto assume o cargo de Secretária da Mulher, anteriormente ocupado por Daniele Martins.

E ainda há mais baixas. Leandro Pereira entregou a secretaria de Serviços Públicos. Ainda não foi anunciado novo nome. Aurélio Barros deixou também a PCD, sem outro substituto, por enquanto. Na semana que vem deve sair mais uma leva de secretários e assessores. Cabe destacar que diante de cada mudança de comando, troca toda equipe junto. Isso é o que mais tem gerado preocupação entre os servidores municipais. É roleta russa.