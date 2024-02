TRE marca data da eleição suplementar de Búzios - Reprodução

TRE marca data da eleição suplementar de BúziosReprodução

Publicado 20/02/2024 19:26

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - A eleição suplementar para definir o novo prefeito e vice de Búzios, município da Região dos Lagos, foi marcada para o dia 28 de abril pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), durante sessão nesta terça-feira (20).



As eleições suplementares acontecem em um cenário político turbulento na cidade, onde, no dia 2 de fevereiro, a ministra Isabel Gallotti, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu por rejeitar o recurso e manter a cassação do prefeito Alexandre Martins (Republicanos) e do vice, Miguel Pereira de Souza (PL), por abuso do poder econômico nas eleições de 2020.



Diante da decisão, quatro dias depois, o presidente da Câmara e filho do vice-prefeito, Rafael Aguiar (Republicanos), assumiu interinamente a prefeitura da cidade.



Os advogados do prefeito afastado ainda acreditam na possibilidade de reversão da decisão, embora o TRE tenha aprovado as eleições suplementares por unanimidade.



Agora, faltando pouco mais de dois meses, os candidatos à prefeitura de Búzios terão um tempo curto para se organizar e conquistar a população.