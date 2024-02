Prefeito Marcelo Magno discursa durante inauguração da Praça Maria Peres, em Monte Alto - Ascom

Prefeito Marcelo Magno discursa durante inauguração da Praça Maria Peres, em Monte Alto

Publicado 09/02/2024 18:42

Monte Alto, em Arraial do Cabo, celebrou, nesta quinta-feira (8), a reabertura da Praça Maria Peres, que passou por reforma. A cerimônia de reinauguração de mais um equipamento destinado ao lazer e ao esporte dos moradores do distrito parecia até baile de Carnaval pela animação, que contou até com banda tocando marchinha, e pela quantidade de gente. Durante seu discurso o prefeito Marcelo Magno (PL) falou sobre a homenageada que deu nome ao local, uma das primeiras moradoras a se fixar e formar família no distrito. A praça foi totalmente reformada e recebeu a instalação de um prédio administrativo, que fica perto do novo espaço para a prática de futebol society. Aliás, o campo foi devidamente batizado na tarde de quinta, quanto teve um bate-bola. O local, que conta ainda com parquinho novo, quadra e palco para atividades culturais, já é considerado um ponto de encontro da comunidade. Confira outros registros do evento:

SUCESSO ABSOLUTO

Por falar no prefeito, Marcelo está indo bem... depois de uma semana em que aparece com uma aprovação de governo acima dos 80%, já era de se esperar que a inauguração ficasse lotada. A pesquisa foi mais comprovada ainda quando, ao som da banda, a população puxou o coro de “P* que pariu, é o melhor prefeito do Brasil”, deixando-o todo orgulhoso. Confira no vídeo acima.