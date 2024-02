Prefeito interino Rafael Aguiar (REP) faz reunião sobre estratégias para o Carnaval - Reprodução/ Ascom

Prefeito interino Rafael Aguiar (REP) faz reunião sobre estratégias para o Carnaval

Publicado 07/02/2024 18:06 | Atualizado 07/02/2024 18:36

INCERTEZA DEFINE



Em Armação dos Búzios, o clima é de apreensão dentro da Prefeitura, depois que o prefeito Alexandre Martins (REP) foi afastado e o presidente da Câmara, Rafael Aguiar (REP), assumiu como interino. Miguel Pereira (PL), também afastado como vice-prefeito, continua trabalhando, afinal é o secretário de Obras e Saneamento. Tentamos falar com ele sobre essa situação toda, mas não conseguimos. Pelos corredores da Prefeitura, muito silêncio e portas fechadas. O auge foi quando Rafael convocou reunião de secretariado, mas nesse caso era para traçar as estratégias do Carnaval mesmo. Conversamos com ele por telefone e ele disse que "É aquilo né? Fazer um omelete sem quebrar os ovos. É muita serenidade, tranquilidade. Preparar o Carnaval. E as coisas seguem naturalmente". Ufa! Mesmo assim, ansiedade e incerteza definem os ânimos dos servidores por lá.



Gugu Braga e o prefeito afastado de Búzios, Alexandre Martins (REP)



Mas o que mais está pegando nesse momento é que, com exceção dos concursados, os servidores não têm certeza do amanhã. Depois da primeira baixa, na Saúde - saiu Leônidas Heringer e assumiu Priscilla Gasparetto -, já está até rolando em grupos de whatsapp lista com nomes de outros secretários que iam pedir exoneração. Entre eles, o de Esporte, Gugu Braga; de PCD, Aurélio Barros; e do Idoso, Niltinho de Beloca. Fomos apurar. Gugu desmentiu, diz que segue na pasta. Com relação a Aurélio e Niltinho, desde esta terça (6) se comentava que eles devem colocar os cargos à disposição e retomar aos respectivos mandatos no legislativo, até porque precisam se desincompatibilizar para o período eleitoral. Fora isso, ninguém sabe de mais nada, nem a Comunicação soube informar. Nesta pasta, a única certeza é a permanência do fotógrafo Ronald Pantoja, concursado da Prefeitura há 24 anos. Na Saúde, pelo que já soubemos, a chegada de dra. Priscilla trouxe um pouco de ansiedade aos servidores, no entanto o clima já mudou por ela ser muito querida e respeitada naquele setor, diferente dos outros, onde há um medinho no ar. Quem é de Rivotril, dobrou a dose.

Átila Motta, Rafael Aguiar, Magdala Furtado, Marcus Vallerius e Rafael Tartari



Ainda sobre o clima político em Búzios, quem apareceu por lá foi a prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (sem partido), acompanhada do vereador 'vice-líder' da base Átila Motta (Avante). Foram fazer uma visita a Rafael Aguiar, segundo ela, "para estreitar laços". O secretário de Governo, Marcus Vallerius, o Marcão, e o advogado Rafael Tartari, acompanharam essa visita. Papo vai, papo vem, obrigado pela visita, estamos juntos... mas e Maria Joaquina, prefeita? Aproveitaram o ensejo para cobrar um olhar mais carinhoso de Magdala ao bairro, que fica na divisa com Búzios e está sempre no limbo, porque não recebe ajuda do governo municipal e quem acaba dando suporte é o município vizinho. Será que agora vai?