Candidatos para a prefeitura de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), Magdala Furtado (sem partido), Marquinho Mendes (MDB) e Rafael Peçanha (PT) - Reprodução

Publicado 06/02/2024 17:06

Foi divulgada a primeira pesquisa registrada para as eleições 2024 na cidade da Cabo Frio, região dos lagos do Rio de Janeiro. O levantamento, realizado pelo instituto Paraná Pesquisas sob o registro TSE nº RJ-00578/2024 apresenta no cenário principal o Deputado Dr. Serginho (PL) com 47,4% nas intenções de voto, seguido da atual Prefeita Magdala Furtado (sem partido) com 17,4% e logo atrás o pré-candidato do PT, Rafael Peçanha, com 10,3%.

Já no cenário em que o consta na listagem o ex-Prefeito Marquinho Mendes (MDB), que se apresenta como pré-candidato mesmo estando inelegível, o Deputado Dr. Serginho também lidera com 38,2% dos votos, seguido de Marquinho Mendes com 23,9% com Magdala na terceira colocação com 12,9%, seguida de Rafael Peçanha com 5,6% das intenções de voto.

Já a administração da Prefeita Magdala Furtado é reprovada por 60,3% da população enquanto 34,6% aprovam. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 720 eleitores da cidade de Cabo Frio entre os dias 30 de janeiro e 04 de fevereiro.