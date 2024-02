Presidente da Câmara Municipal de Búzios, Rafael Aguiar (REP) - Ascom

Presidente da Câmara Municipal de Búzios, Rafael Aguiar (REP) Ascom

Publicado 05/02/2024 16:03 | Atualizado 05/02/2024 16:06

Búzios - O presidente da Câmara de Vereadores de Búzios, Rafael Aguiar (REP), toma posse como prefeito interino da cidade, nesta terça-feira (6), às 10h, durante sessão do legislativo. - O presidente da Câmara de Vereadores de Búzios, Rafael Aguiar (REP), toma posse como prefeito interino da cidade, nesta terça-feira (6), às 10h, durante sessão do legislativo. O prefeito Alexandre Martins (REP) foi afastado do cargo depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou o recurso contra a cassação por abuso de poder econômico e captação ilícita de votos nas eleições de 2020. Quem assume o comando da Casa é o vereador Josué Pereira (PL).

Rafael Aguiar foi notificado na noite da sexta-feira (2). Já Alexandre Martins ainda não recebeu a notificação.

A decisão, que saiu na última quinta (1º) e também atinge o vice-prefeito, Miguel Alencar (PL), manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Eles foram alvo de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) após a eleição, quando o candidato derrotado, Leandro do Bope, entrou com a ação. Eles podem recorrer, mas fora das respectivas cadeiras.

Logo que Rafael Aguiar assumir o executivo, o TRE é quem vai determinar a data da eleição suplementar. “Acredito que deva ocorrer lá pra junho”, disse ele à coluna.

Por outro lado, a defesa do prefeito tenta um recurso, em Brasília, para suspender o efeito da sentença, com o objetivo de que Alexandre possa recorrer ainda no cargo.