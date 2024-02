Deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL) - Renata Cristiane

Publicado 01/02/2024 20:08 | Atualizado 01/02/2024 20:08

O convidado da 122ª edição do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, nesta quinta (01), foi o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL). Na entrevista, o parlamentar falou sobre os centros educacionais tecnológicos que trouxe para a Região dos Lagos, Meio Ambiente, UERJ, polarização política e apoios, investimentos no Turismo, Cultura e Educação.



Quando questionado sobre dar um passo atrás na carreira ao almejar o executivo da cidade Serginho falou do seu projeto: “O que me leva a vir candidato pela minha cidade é o amor que eu sinto por ela, é um sonho, aqui formei minha família, tive minhas filhas. Não vejo como um passo para trás e sim um avanço na minha carreira política.”



Serginho também destacou o trabalho realizado na área de educação com a instalação de 27 unidades da FAETEC em todo o estado e disse que pretende criar um grande Polo Tecnológico em Cabo Frio, gerando um círculo virtuoso econômico para a cidade. “Se quiser sonhar em uma Cabo Frio melhor, você tem que investir em Cultura e Educação, que são as ferramentas que libertam o ser humano, inclusive das amarras políticas.”



Garantiu que irá preservar programas como a Moeda Social Itajuru, e o legado do ex-prefeito José Bonifácio (PDT), fará investimentos no meio ambiente e sobre a polarização disse que em Cabo Frio não existe direita e esquerda: “Estou em um partido de direita, mas tenho pensamentos progressistas, pois penso no progresso da cidade. Sabe quem foi o deputado que estatizou uma faculdade privada? Foi o Dr. Serginho", ratificou, Serginho.

Confira a entrevista na íntegra: