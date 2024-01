Prefeita Magdala Furtado e secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz (PSD) - Ascom

Prefeita Magdala Furtado e secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz (PSD)Ascom

Publicado 30/01/2024 14:56

Na manhã desta segunda-feira (29), a prefeita Magdala Furtado (sem partido), se reuniu com o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, o deputado federal licenciado, Daniel Soranz (PSD). Segundo a prefeitura de Cabo Frio, foram discutidas ações de saúde para o município, como a conscientização da população para combater a dengue. Falaram também do programa Mais Médicos, da capacitação dos agentes comunitários de saúde e de ações voltadas à melhoria e qualidade de vida dos munícipes. Mas, é claro, ficou um “climinha” ali nos bastidores... o pessoal tem especulado se esse encontro com o deputado licenciado social democrata demonstraria uma sinalização bem sutil de que Magdala está tentando ir para o PSD de Dudu Paz, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Inclusive essa possível movimentação de Magdala já foi citada nesta coluna. É um fato curioso, né? Na semana passada, Magdala anunciou a saída do PL... Na cidade, a classe política passa a especular que ela possa ir para o PSD, e ontem, ela se encontra com o secretário de saúde do Eduardo Paz, que é considerado um dos homens de confiança do prefeito carioca. Sem falar que Soranz está na executiva do PSD. Será que é a próxima morada de Magdala? Façam suas apostas, senhoras e senhores!