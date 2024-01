Secretário de Cultura de Cabo Frio, Márcio Sampaio e Ministra da Cultura, Margareth Menezes - Ascom

Publicado 24/01/2024 19:55

A Cultura de Cabo Frio está comemorando boas novas, como reforma do Charitas, fomento à Semana Teixeira e Souza e R$ 1,5 milhão para a reforma do Teatro Municipal. Na última semana, o secretário de Cultura, Márcio Sampaio, saiu de Cabo Frio em comitiva rumo à Brasília em busca de recursos para a cidade. No Minc, o secretário reuniu-se com a ministra Margareth Menezes que fará a interlocução com o Ibram e Iphan para a reforma dos prédios históricos tombados, incluindo o Charitas, que é a sede da secretaria de Cultura e, diga-se de passagem, está com uma estrutura precária.



No Ministério da Igualdade Racial trataram do Festival Literário da reparação Teixeira e Souza (que inclui na literatura brasileira o primeiro romance nacional “O filho do Pescador”), que também garantiu investimento. Na Embratur, trataram sobre um Turismo Afro com um circuito quilombola incluído no Projeto Rotas Negras.

Márcio informou também que esteve como o deputado federal Lindbergh Farias (PT) que prometeu uma emenda parlamentar de R$ 1,5 mil para a reforma do Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb. “Estamos acelerando todos os processos para colocá-los em prática o quanto antes”, afirmou o secretário. Será que agora essa obra desencanta?