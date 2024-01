Magdala Furtado e Roberto Jesus - Reprodução

Magdala Furtado e Roberto Jesus Reprodução

Publicado 22/01/2024 18:17

Desde que a prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PL) assinou a chamada "mensagem da maldade", decretada logo no início de 2024 - quando houve demissão em massa -, o mês de janeiro foi de um disse-me-disse tremendo, especulações em tudo o quanto é grupo político da cidade, de que várias pessoas ligadas a ela começaram a pular do barco. Mas teve quem se arrependeu e voltou atrás, como foi o caso do secretário de Governo, Roberto Jesus (MDB), que se lincenciou da Câmara Municipal para trabalhar diretamente com a chefe do executivo.



Magdala Furtado entre Roberto Jesus e Thais (esposa do secretário) Redes Sociais

PULOU NO CABOFOLIA



Uma semana atrás, Uma semana atrás, Jesus havia pedido demissão do cargo , fato inclusive confirmado pelo presidente do legilativo municipal, Miguel Alencar (União). Na época, Jesus não respondeu ao questionamento da coluna mas Miguel ratificou a decisão do secretário. Desta vez idem, como Jesus não atendeu ligação nem respondeu mensagem de whatsapp, mais uma vez checamos com o presidente da Casa de leis, que confirmou que o secretário recuou da decisão. E pela imagem acima (do Cabofolia, no fim de semana), devem ter aparado as arestas. Jesus estava com ares de felicidade e até pulou no camarote.