Ex-presidente da Comsercaf, Patrícia BrandãoReprodução/ Redes sociais

Publicado 17/01/2024 13:47

A quarta-feira (17) começou bombástica em Cabo Frio. Após circular a informação do pedido de demissão do vereador Roberto Jesus (MDB) do cargo de secretário de Governo do município, a presidente da Comsercaf, Patrícia Brandão, também pediu demissão do cargo nesta quarta-feira (17).



Segundo informações de bastidores, nesta terça-feira (16), houve um desentendimento dentro da autarquia entre ela e o vice-presidente, Bill da Piscina, e diante do impasse, Patrícia decidiu se desligar do cargo.



Ainda de acordo com fontes, teve bate-boca na Comsercaf e no gabinete da prefeita Magdala Furtado.