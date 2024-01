Vereador Roberto Jesus - RC24h

Publicado 17/01/2024 11:56 | Atualizado 17/01/2024 12:14

O vereador Roberto Jesus (MDB), que estava licenciado da Câmara Municipal de Cabo Frio, pediu demissão do cargo de Secretário de Governo do município, atualmente ocupado pela prefeita Magdala Furtado. O comunicado foi feito nesta terça-feira (16).

A equipe da coluna Política Costa do Sol tentou entrar em contato com Roberto Jesus, mas não obteve retorno. Já o presidente da Câmara, Miguel Alencar, confirmou a informação. À coluna, ele disse que conversou por telefone com Roberto Jesus na noite anterior, quando o vereador manifestou o desejo de retornar ao cargo parlamentar. O anúncio da saída de Jesus do governo caiu como uma bomba na manhã desta quarta-feira (17) em Cabo Frio.

Fontes indicam que a demissão foi motivada por discordâncias em relação a uma reportagem veiculada nas redes sociais expondo aspectos da vida pessoal de Miguel Alencar, incluindo sua residência. A divergência sobre a abordagem do conflito entre a Câmara e o governo também teria influenciado na decisão do ex-Secretário de Governo.

Os bastidores apontam que a situação gerou uma confusão no gabinete da prefeita Magdala Furtado, que, ainda de acordo com informações, expressou preocupação diante do pedido de demissão de Jesus.