Secretário de Governo, Marcus Valérius e prefeito Alexandre Martins (REP) - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 12/01/2024 16:24 | Atualizado 12/01/2024 17:04

O Prefeito Alexandre Martins (REP), está comemorando a chegada do Centro de Hemodiálise de Búzios. A ser inaugurado neste sábado (13) na Rua Casuarinas, no bairro Cruzeiro, a clínica visa atender toda a população da Região dos Lagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esse é um grande ganho para toda a população, que antes precisava se locomover para a capital para o tratamento, que já é cansativo por si só, principalmente no auge da alta temporada, quando os pacientes, já debilitados, teriam que enfrentas longas horas de trânsito. Agora, fica muito mais fácil para os municípios da região buscarem esse atendimento.



A unidade, que é privada, foi articulada por Alexandre Martins junto ao Governo do Estado. Ela também atende pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e oferece uma ampla recepção para pré-atendimento, com área de lanche, sanitários e balança acessível e está equipada para atender 129 pacientes diariamente.





Entre as autoridades confirmadas para a inauguração, estão a secretária estadual de Saúde do Rio, Claudia Maria Braga, o secretário Estadual de Planejamento, Adilson Faria, o deputado federal Dr. Luizinho (PP) e o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL).



O secretário municipal de Governo, Marcus Vallerius, conhecido como Marcão, que também participou dessa articulação, está emocionado com a inauguração e fez questão de reforçar o convite. Marcão destacou que ele e o prefeito Alexandre Martins não mediram esforços para viabilizar essa conquista e reforçou que, com a instalação dessa clínica, agora cabem aos prefeitos fazerem um credenciamento junto ao SUS e o Governo do Estado para que a população seja atendida com carinho. “Foi um projeto que eu abracei e quando eu apresentei para o prefeito Alexandre Martins, ele abraçou imediatamente”, disse. O secretário destacou ainda que os demais chefes de poderes executivos nos municípios da Região dos Lagos estão ligando para agradecer a chegada desse projeto.