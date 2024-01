Secretário de Cultura de Cabo Frio, Márcio Sampaio - Renata Cristiasne

Publicado 10/01/2024 19:24

O recém-empossado secretário de Cultura de Cabo Frio, Márcio Sampaio, acompanhado do secretário de Comunicação, Acy Chagas, e da jornalista da Prefeitura, Ana Lúcia de Oliveira, deu uma entrevista exclusiva à coluna Política Costa do Sol. Na conversa, ele garantiu que, ao contrário do que vem sendo falado na cidade, vai ter Carnaval, sim senhor. Márcio aproveitou para esclarecer que pretende fortalecer o diálogo com os blocos e incentivar esse movimento. Ele convocou quem quer, literalmente, ‘botar o bloco na rua’, seja produtores culturais, presidentes das associações ou escolas de samba, para comparecerem na secretaria de Cultura para viabilizar esse apoio e organizar a folia. “Tá em cima da hora, mas é uma prioridade máxima”, firmou o músico.





EDITAIS DE CULTURA

Além do Carnaval, outra prioridade do novo secretário são os editais de Cultura, que têm sido alvos de muita reclamação. O músico, que também é formado em Política e Produção Cultural, disse que está ciente dos problemas e pretende oferecer uma consultoria aos agentes culturais que encontram dificuldades nos editais. Ele também pediu para quem tem pendências procure a secretaria. Além disso, já adiantou que na próxima semana vai à Brasília buscar mais recursos para a pasta. “Com diálogo, união e organização consegue desatar esses nós”, completou.