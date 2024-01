Dr Serginho - Divulgação/ Ascom

Publicado 10/01/2024 18:41 | Atualizado 10/01/2024 18:50

O Deputado Estadual Dr. Serginho (PL) esteve reunido nesta terça-feira (9), com o Governador Cláudio Castro (PL), e Secretários Estaduais para discutir e definir metas para 2024.Durante o encontro, foram abordados temas cruciais como segurança pública, saúde e educação, evidenciando o compromisso de Serginho em contribuir, juntamente com o governo, para um 2024 promissor, especialmente para a população de Cabo Frio e as cidades da Região dos Lagos.



“Hoje, no Palácio Guanabara, aconteceu a primeira reunião entre secretários e líderes do governo do estado do ano. O Rio de Janeiro teve uma queda de bilhões em suas receitas, é necessário planejamento, zelo e prudência com os gastos e criatividade orçamentária. Vamos trabalhar muito para manter o estado nos trilhos e buscar um crescimento que melhore a vida das pessoas.” Destacou Serginho.



O governador reiterou seu compromisso com as finanças públicas, a revisão do Regime de Recuperação Fiscal e o crescimento econômico do estado.



Além disso, enfatizou a meta de aprimorar a oferta de serviços à população, focando em eficiência e tecnologia, destacando os desafios para 2024 e a determinação em proporcionar o melhor para o povo.