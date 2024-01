Ministra da Saúde Nísia Trindade e filho, novo secretário de Cultura de Cabo Frio, Márcio Sampaio - Redes Sociais

Ministra da Saúde Nísia Trindade e filho, novo secretário de Cultura de Cabo Frio, Márcio SampaioRedes Sociais

Publicado 10/01/2024 17:04 | Atualizado 10/01/2024 17:50

A nomeação do novo secretário de Cultura de Cabo Frio segue dando o que falar. A portaria da prefeita Magdala Furtado (PL), que saiu na sexta-feira (5), onde aparece o nome do músico Márcio Sampaio, filho da ministra da Saúde, Nísia Trindade Sampaio, é alvo de críticas, muitas delas ligadas ao encontro que a prefeita teve com a ministra no fim de 2023. O fato não gerou desconfiança apenas aos cabo-frienses e aos moradores da Região dos Lagos, muito menos ficou isolado à oposição, mas também foi destaque nacional no Estadão e na Coluna Magnavita, esta se tornando artilharia da oposição do governo Lula (PT), sendo compartilhado para os quase 10 milhões de seguidores do deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

Coluna foi compartilhada pelo deputado federal Nikolas Ferreira nas redes sociais Redes Sociais





Ministra da Saúde Nísia Trindade e prefeita Magdala Furtado Divulgação/ Redes Sociais

INVESTIMENTO GENEROSO



A nomeação um tanto controversa tem gerado especulações, já que durante o encontro que aconteceu no Ministério da Saúde, Nísia Trindade liberou um investimento generoso de R$55 milhões para Cabo Frio, equivalente a um ano de repasses. Logo depois, já no início do ano, depois de exatamente um mês, o filho da Ministra foi nomeado como secretário de Cultura. Pasta que, inclusive, passa por um momento bastante crítico, em meio às inúmeras reclamações dos produtores e artistas, por causa da desorganização dos editais de cultura. Sem contar com a demissão do ex-titular da pasta, João Félix, durante as exonerações em massa, que saiu sem ao menos receber um telefonema da prefeita, segundo revelou a amigos próximos. Agora dá pra entender o porquê de toda aquela movimentação que custou o cargo de Cris Frazão (Comunicação) e agora o do secretário de Cultura. Embora o vereador David Souza (PDT) tenha dito que a articulação de R$ 55 milhões – enviada em dezembro último pelo Ministério da Saúde – começou lá com o prefeito José Bonifácio (PDT), a fatura chegou noutro formato. O pessoal já comenta que aquela verba não foi de graça. Teve gente dizendo até que não tem almoço grátis nesse país.



Márcio Sampaio em entrevista exclusiva Renata Cristiane



MÚSICO FORMADO



Apesar de toda polêmica, o novo secretário se diz preparado para o cargo. Em entrevista exclusiva à coluna Política Costa do Sol o músico afirmou que, apesar da pouca idade, tem uma história longa com a cultura. Para quem não sabe, ele é guitarrista e fundador da banda Ponto de Equilíbrio. Além disso, Márcio é formado em Política e Produção Cultural pela Universidade Cândido Mendes. Ele contou que sempre teve o sonho de trabalhar na gestão pública com a cultura e que conhece Cabo Frio, literalmente, de outros Carnavais, já que passou muitas férias com a família no município. “Tenho uma paixão grande pela cidade”. A nomeação um tanto controversa tem gerado especulações, já que durante o encontro que aconteceu no Ministério da Saúde, Nísia Trindade liberou um investimento generoso de R$55 milhões para Cabo Frio, equivalente a um ano de repasses. Logo depois, já no início do ano, depois de exatamente um mês, o filho da Ministra foi nomeado como secretário de Cultura. Pasta que, inclusive, passa por um momento bastante crítico, em meio às inúmeras reclamações dos produtores e artistas, por causa da desorganização dos editais de cultura. Sem contar com a demissão do ex-titular da pasta, João Félix, durante as exonerações em massa, que saiu sem ao menos receber um telefonema da prefeita, segundo revelou a amigos próximos. Agora dá pra entender o porquê de toda aquela movimentação que custou o cargo de Cris Frazão (Comunicação) e agora o do secretário de Cultura. Embora o vereador David Souza (PDT) tenha dito que a articulação de R$ 55 milhões – enviada em dezembro último pelo Ministério da Saúde – começou lá com o prefeito José Bonifácio (PDT), a fatura chegou noutro formato. O pessoal já comenta que aquela verba não foi de graça. Teve gente dizendo até que não tem almoço grátis nesse país.Apesar de toda polêmica, o novo secretário se diz preparado para o cargo. Em entrevista exclusiva à coluna Política Costa do Sol o músico afirmou que, apesar da pouca idade, tem uma história longa com a cultura. Para quem não sabe, ele é guitarrista e fundador da banda Ponto de Equilíbrio. Além disso, Márcio é formado em Política e Produção Cultural pela Universidade Cândido Mendes. Ele contou que sempre teve o sonho de trabalhar na gestão pública com a cultura e que conhece Cabo Frio, literalmente, de outros Carnavais, já que passou muitas férias com a família no município. “Tenho uma paixão grande pela cidade”.