Secretário de Turismo de Arraial do Cabo, Júnior Chuchu - Renata Cristiane

Publicado 09/01/2024 19:26

O convidado do 120º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, desta terça-feira (9) foi o secretário de Turismo de Arraial do Cabo, Júnior Chuchu, que no próximo mês completa um ano à frente da pasta. Em fevereiro do ano passado, ele se licenciou da Câmara para abraçar o setor em plena alta temporada.

Durante o bate-papo, Júnior Chuchu compartilhou informações importantes sobre a alta temporada. Ele afirmou que, comparado ao ano passado, o movimento dobrou. "Esse foi o maior Réveillon da nossa história", pontuou. Inclusive, o secretário contou que, mais do que nunca, o município está estudando a possibilidade de implementar a Taxa de Preservação Ambiental (TPA), para contribuir no controle do número de pessoas com destino à cidade.

Por fim, o secretário, que afirmou sentir "frio na barriga todos os dias" por conta da função, declarou que o calendário de eventos deste ano está cheio de novidades e vai priorizar atrações tradicionais, religiosas, esportivas, culturais e gastronômicas da cidade. Para ele, o objetivo é "fomentar o turismo de experiência".

Confira a entrevista completa: