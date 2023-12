Marcelo Magno e o secretário de Educação, Bernardo Alcântara - Divulgação/Ascom

Publicado 28/12/2023

PCCR SANCIONADO



Em Arraial do Cabo, o prefeito Marcelo Magno (PL) sancionou o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da Educação, nesta terça-feira (26). O PCCR não era atualizado há 25 anos e a partir de agora, além de professores, orientadores e supervisores, estão incluídos os profissionais de apoio administrativo. A cidade entra em 2024 com essa novidade. “Uma conquista para os nossos servidores concursados da Educação. Nós trabalhamos incansavelmente por um novo PCCR abrangente”, afirmou o secretário de Educação, Bernardo Alcântara. Marcelo destacou a luta que foi poder atualizar o Plano. “Essa lei foi feita a quatro mãos, em que participaram educadores, sindicatos, comunidade escolar e servidores da Secretaria de Educação. O novo PCCR é uma forma de reconhecer, demonstrar comprometimento e gratidão aos profissionais que dedicam seu tempo a educar e transformar nossa sociedade”, concluiu o prefeito.

Uma outra notícia que agradou à beça os servidores é que Marcelo Magno mandou fazer o pagamento integral de salários nesta quarta-feira (27). No dia 19 de dezembro, o prefeito também realizou o depósito da segunda parcela do 13º salário. Servidor mais tranquilo para passar a virada de ano e celebrar as festividades.