foto destaque: Miguel Alencar e Magdala Furtado Reprodução

Publicado 27/12/2023 14:33

Cabo Frio -

ÚLTIMA TENTATIVAA coluna Boca Miúda desta terça-feira (26) começa por Cabo Frio, onde o assunto não é outro senão a reforma administrativa cuja aprovação virou verdadeira obsessão da prefeita Magdala Furtado (PL). Como dissemos na edição da útima sexta (22), a pressão é grande em cima do legislativo para que haja sessão extraordinária e que o PL passe. Não só esse projeto de lei como também os que dizem respeito à mudança na lei que proíbe os fogos com barulho; à subvenção de passagens de ônibus e o uso de recursos das emendas impositivas. No entanto, o presidente da Câmara Municipal, Miguel Alencar (União) peitou o executivo e indeferiu o requerimento, que está eivado de irregularidades, tais como convocação fora do regramento da lei orgânica, protocolo em cima da hora, entre outros ( confira a íntegra da decisão da Mesa Diretora ). Na verdade, a prefeita deve ter percebido os atropelos cometidos nesses cinco meses de gestão – que inclusive já serviriam como prova de crime de improbidade e poderiam levá-la a inelegibilidade no ano que vem, sem falar na teoria de que caberia até mesmo um impeachment - e continuou a insistir na votação do Projeto.