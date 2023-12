presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, vereador Miguel Alencar (União) - Renata Cristiane

Publicado 14/12/2023 20:22

O 118º episódio do RC Cast desta quinta-feira (14) trouxe como convidado o presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, vereador Miguel Alencar (União). Dentre os assuntos abordados, o parlamentar comentou sobre as atuais polêmicas do governo municipal, como o PL da reforma administrativa proposta pelo executivo, a mensagem para a revogação da lei que proíbe fogos com estampido da cidade e o aditivo de 33,03% sobre o valor da reforma do deck da Praia do Forte.

Em relação ao PL da reforma administrativa, Miguel comentou que discorda da matéria, que propõe um grande aumento no número de cargos comissionados, ter sido enviada um ano antes das eleições. Ele também falou sobre a mensagem enviada por Magdala Furtado (PL) para a Câmara Municipal pedindo a revogação da lei que proíbe fogos com estampido na cidade, afirmando que não acredita que isso seja discutido entre os vereadores.

Sobre o aditivo de 33,03% sobre o valor da reforma do deck da Praia do Forte, o presidente da Câmara Municipal declarou que a obra não é barata, mas como o assunto está gerando debate, comprometeu-se a pedir o inteiro teor do processo de reforma. Miguel também comentou sobre outros assuntos, como o concurso da Câmara Municipal de Cabo Frio, que volta a acontecer depois de 19 anos, além da reprovação das contas do ex-prefeito Marquinho Mendes, de quem já foi Líder de Governo em 2017.

Confira a entrevista na íntegra: