Vereador Josias da Swell (PL) - Renata Cristiane

Vereador Josias da Swell (PL)Renata Cristiane

Publicado 05/12/2023 20:23

O vereador Josias da Swell (PL), líder de oposição na Câmara de Cabo Frio, foi o 117º convidado do RC Cast desta terça-feira (5). Durante o bate-papo, o parlamentar criticou a “farra das portarias”, a “privatização” da Praça do Moinho, no Peró, onde a chefe do executivo permitiu a instalação de um parque particular e a reforma administrativa, além de outras decisões tomadas pelo atual governo.

O parlamentar apresentou uma série de documentos, desde um Projeto de Lei, que dividiria igualmente os royalties entre Tamoios e o Centro, e foi totalmente vetado pela prefeita, até a matéria encaminhada por ela para a Câmara nesta segunda-feira (4), propondo a reforma administrativa que aumentaria o limite de cargos comissionados de 1.413 para 1.799, fato que, segundo Josias, engordaria a folha de pagamento do município, além de tirar todo o poder de fiscalização da câmara. “Isso é um absurdo, a gente não sabe se Cabo Frio vai ter dinheiro pra pagar isso aqui”, comentou.

Josias também falou sobre o fato da prefeita tentar aumentar o salário de seus funcionários e portariados. Um exemplo citado pelo vereador foi o cargo de secretário, que recebe R$ 8.650 atualmente. Segundo ele, Magdala estaria propondo que o valor aumentasse para R$ 9.531. Já o assessor especial subiria de R$ 4.350 para R$ 7.271. “O que melhorou foi o salário dos funcionários da prefeita”, destacou.

Ele também comentou sobre outros assuntos, como o parque de diversões na Praça do Moinho, no Peró. Para Josias, a escolha daquela localidade foi um grande equívoco por parte do município, principalmente porque o bairro possui inúmeros terrenos. Saúde e segurança também foram pautas do vereador, além de um documento do Tribunal de Contas do Estado (TCE) pedindo esclarecimentos sobre Magdala ter extrapolado os limites da lei de responsabilidade fiscal com excesso na distribuição de portarias.

Confira a entrevista na íntegra: