Momento da Agressão - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 20/12/2023 17:19 | Atualizado 20/12/2023 18:35

O deputado federal Washington Quaquá (PT) deu o maior tapa na cara de um colega parlamentar, o deputado Messias Donato (REP), na tarde desta quarta (20), na sessão do Congresso para a promulgação da reforma tributária. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu de surpresa, momento em que um grupo começou a xingá-lo de ladrão. Aos berros, disse que ia representar contra o parlamentar no Conselho de Ética no entanto, o deputado continuou com o xingamento; Quaquá não pensou duas vezes e foi pra cima.



Mas quem não conhece as histórias do ex-prefeito de Maricá? Recordando, num passado nem tão distante, ele chegou a distribuir madeirada durante um Carnaval naquela cidade, quando um sujeito vestindo uma camisa com uma estampa de suástica passou por ele. Quaquá não pensou duas vezes. Pegou o objeto e 'taca-lhe' pau no homem. E não tem só isso, não.



Reza a lenda, que quando o Quaquá era prefeito de Maricá e tentava se reeleger, o dono da empresa de ônibus, contrariado com o fato dele ter dito que iria colocar subsídio da passagem, ou colocar ônibus em alguns bairros gratuitos para a população, o cara veio reclamar com ele. Ele não gostou do tom e deu um soco na cara do homem dentro de uma churrascaria. Foi aí que a porrada estancou. Em seguida, ele se virou para o empresário e disse "vou acabar com você, vou colocar ônibus de graça pra todo mundo na cidade". Se é verdade ou se é mentira, ninguém sabe. Fato é que o povo maricaense anda de graça no ônibus. E deputado petista continua afiado como nunca.