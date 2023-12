Rafael Peçanha, Washington Quaquá e Magdala Furtado - Divulgação

Publicado 27/12/2023 17:46

Cabo Frio -

A PREFERIDA



O polêmico deputado federal Washington Quaquá (PT), que na semana passada deu um tapa na cara do colega Messias Donato (REP-ES), essa semana vem trazendo polêmica pra Cabo Frio. Ele não esconde de ninguém a preferência pelo nome da prefeita Magdala Furtado (PL) pra representar o Partido dos Trabalhadores na disputa eleitoral do ano que vem, provocando um cenário de polarização entre PT e PL na cidade, tentando fazer a 'transferência'. Mas o diretório municipal do PT tem sinalizado que não vai embarcar na onda de Quaquá.

OPINIÃO QUE PREVALECE



E a gente repercutiu com aquele que se diz pré-candidato da sigla inicial, o ex-secretário-adjunto de Ciência e Tecnologia e ex-vereador Rafael Peçanha, que comentou: "Nosso respeito à opinião divergente de Quaquá, que é vice-presidente nacional do partido, mas de acordo com o estatuto a opinião que prevalece é a do nosso diretório municipal". Confira o que ele disse acima.