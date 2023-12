Prefeita Magdala Furtado - Redes Sociais

Publicado 29/12/2023 15:59

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PL), pegou a caneta e não poupou tinta. Num mesmo dia, decretou a exoneração em massa de comissionados e autorizou o aumento da passagem de ônibus, que de R$ 4,50 vai a R$ 5,00. Ambos os decretos (veja os documentos abaixo) terão efeito a partir de 1º de janeiro. No caso das demissões, estão incluídos secretários também, além dos funcionários em comissão do Ibascaf e Comsercaf. Segundo nossas fontes, Magdala não teria feito lista de exceção. Ela usa como argumento o artigo 62 da lei orgânica, que cita que chefe do executivo tem prerrogativa de nomear e demitir em todos os cargos de livre nomeação. Há que se destacar que a prefeita afirma que isso está acontecendo pra abrir processo de sindicância e recadastramento. Sindicância geral? Recadastramento? Porque as nomeações aconteceram há pouco mais de quatro meses. Afirma, ainda, que essa sindicância e recadastramento também será para contratados (que não podem ser exonerados por decreto). Ou seja, pode ter demissão em massa deste grupo também. A ver.

