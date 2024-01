Dr Serginho entre Aquiles e Thiago Ferreira - Divulgação

Dr Serginho entre Aquiles e Thiago FerreiraDivulgação

Publicado 08/01/2024 18:42

Um post publicado na página de Aquiles Barreto (PSD) – ex-prefeito de Cabo Frio, ex-vereador e ex-secretário do governo do prefeito carioca Eduardo Paes (PSD) – caiu como uma bomba no cenário político municipal. Quando todos achavam que ele iria caminhar com o pré-candidato Marquinho Mendes (MDB), ex-prefeito, de quem é sobrinho e já trabalharam juntos – ele divulgou que irá apoiar o deputado Dr Serginho (PL). A publicação saiu na noite desta sexta-feira (5).

“Marquinho, estando inelegível, com três condenações, é inviável politicamente (…) Serginho vinha buscando um diálogo e ele disse que vai tentar fazer essa interface com o campo mais progressista da sociedade”, disse ele ao Jornal O DIA . Aquiles acrescentou que Serginho “merece uma oportunidade de mostrar o projeto político, além de ser filho da cidade e tem se mostrado disposto a ouvir todos os segmentos da sociedade”.

Serginho já havia conversado com Aquiles, que inclusive deverá ser o coordenador de sua campanha. “Eu senti verdade e por isso eu acho que tem um papel aí que é fazer uma aproximação com o campo progressista da sociedade, uma interface”.

Na rede social, Aquiles destaca alguns feitos do mandato de Serginho. “Trabalha muito, corre atrás, acorda cedo e tem feito o que acredito de política pública: UERJ com Medicina, Faetec no Manoel Corrêa e Tamoios, Café do Povo”.

O Jornal O DIA também conversou com Dr Serginho, sobre a repercussão que está sendo esse apoio declarado de Aquiles.

“É um caminho natural, somos amigos de infância e nossas famílias também são amigas. Aquiles é um ator importante na política de Cabo Frio e possui conhecimento sobre política. O objetivo é dialogar com todos os segmentos da sociedade para construir um projeto político que beneficie nosso município e reerga a cidade”, disse o pré-candidato.

Na postagem também aparece o advogado Thiago Ferreira, que é procurador-geral do município de Búzios. No texto, também é citado o agradecimento ao advogado Pedro Canellas – que muitos especularam que trabalharia com Marquinho Mendes.