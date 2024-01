Marcelo Magno, Bernardo Alcântara e parte da equipe diretiva - Divulgação/ Ascom

Marcelo Magno, Bernardo Alcântara e parte da equipe diretivaDivulgação/ Ascom

Publicado 10/01/2024 12:49

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), e o secretário de Educação, Bernardo Alcântara, participaram do evento de posse dos diretores de escolas eleitos para o novo triênio no Centro Cultural Manoel Camargo, nesta terça-feira (9). Os profissionais, escolhidos via eleição direta pelos alunos, representantes dos alunos e funcionários das unidades escolares, foram recebidos com um belo café da manhã. Na cerimônia, Marcelo declarou sua gratidão. “Uma educação de excelência é crucial para o futuro das próximas gerações, especialmente na construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, afirmou. Conversando com Bernardo, ele destacou que a direção das unidades é determinante para conseguir implementar as políticas públicas de educação. “Essa integração entre secretaria e direção é fundamental”.

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL



Um governo mais à direita, como é o caso de Arraial, não quer dizer nada. Haja vista que há eleição direta nas escolas, diálogo com o sindicato (Sepe) e implementação do ensino em tempo integral – a cidade sai na frente na Região dos Lagos -, claramente um caminho mais progressista. Importante destacar que essa mudança aconteceu antes do governo federal anunciar (ano passado) o investimento de R$ 4 bilhões no segmento. Bernardo disse que o município já tinha condição de implementar essa nova política da educação. “É um governo que tem bom senso. Ter um viés de esquerda ou direita nunca foi nosso intuito aqui. O prefeito não faz a política partidária, mas sim do princípio da legalidade. E é o que a temos tentado fazer. Entendemos que é muito mais fácil ouvir quais são as dificuldades, qual o caminho para melhorar e tocar a questão juntos”, destacou Bernardo Alcântara. Não menos importante, Bernardo frisou que o parque público vai sediar a escola, mas o espaço não será fechado. “O parque será modernizado e ampliado, todos poderão usar o espaço para convivência”.