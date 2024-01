Alexandre Martins e secretário de Educação, Rodrigo Ramalho, na Creche Toninho Branco - Ascom

Publicado 11/01/2024 17:27

A coluna Boca Miúda desta quarta-feira (10) começa por Armação dos Búzios, onde o prefeito Alexandre Martins (REP), acompanhado do secretário de Educação, Rodrigo Ramalho, mostrou como está a nova creche do bairro Vila Verde, com capacidade para atender 220 crianças. A unidade vai se chamar “Creche Toninho Branco”, em homenagem ao ex-prefeito da cidade, Antônio Carlos Pereira da Cunha, mas que gostava mesmo era de ser chamado pelo apelido, falecido no último dia 4. Aliás, um espetáculo de creche, super espaçosa, sem falar no material usado, tudo de primeira. O local, anteriormente, era uma mansão e o imóvel foi desapropriado pela Prefeitura com o intuito de sediar a escola. Alexandre explicou que a desapropriação custou cerca de R$ 1,5 milhão e a reforma, perto de R$ 300 mil. “Se fosse fazer uma creche do zero, nesse nível, o custo seria de, no mínimo, R$ 3 milhões”, disse ele. Alto nível mesmo, parece escola particular.

CRECHE LAURINDA



Alexandre lembrou ainda que também vai inaugurar, em breve, a creche Laurinda, que fica entre José Gonçalves e Cem Braças. Além disso, no próximo sábado (13) vai ter a inauguração do Centro de Hemodiálise, numa clínica particular que ele ajudou a liberar para fazer convênio com o município. O Estado é quem vai bancar e o município teve o papel de fazer o credenciamento e conseguir a liberação. Alexandre garantiu, ainda, que algumas autoridades estarão presentes nessa inauguração, como a secretária estadual da Saúde, Cláudia Braga de Mello, os deputados federais Doutor Luizinho (PP) e o Sóstenes Cavalcante (PL).