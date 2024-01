Ministra da Saúde Nísia Trindade e filho, novo secretário de Cultura de Cabo Frio, Márcio Sampaio - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 11/01/2024 19:06

A nomeação do filho da ministra da Saúde Nísia Trindade, para a secretaria de Cultura de Cabo Frio, segue repercutindo nacionalmente. O cargo de confiança conquistado por Márcio Sampaio após um investimento de R$55 milhões na saúde da cidade foi destaque em diversos veículos de mídia e a ministra veio a público se defender. Através das redes sociais, Nísia esclareceu que não teve nenhuma relação com o convite feito pela prefeita Magdala Furtado e que o Ministério da Saúde destina recursos para municípios de todo o Brasil, como parte da gestão tripartite do SUS. “Fiquei feliz ao ser comunicada pelo meu filho do convite para ser Secretário de Cultura de Cabo Frio. Estou certa de que Márcio Sampaio fará um excelente trabalho na área à qual vem dedicando anos de sua atividade profissional”, disse a ministra. Confira a sequência abaixo:

NOTA OFICIAL

O próprio Ministério da Saúde emitiu uma nota oficial afirmando que “são falsas as ilações reportadas na matéria assinada por Cláudio Magnavita, assim como o paralelo que a matéria tenta construir entre as práticas do governo anterior à frente do Ministério da Saúde e a gestão atual”. A nota ressaltou ainda, que atual gestão, desde que assumiu, retomou o diálogo com estados e municípios e mantém constante interlocução com governadores e prefeitos, tendo recebido inúmeras solicitações de apoio para incremento de recursos para o custeio de ações de média e alta complexidade (MAC). Contudo, para atender a essas solicitações são aplicados critérios técnicos, como o número de procedimentos realizados, leitos disponibilizados e população cuidada.

Segundo o ministério, no caso específico do município de Cabo Frio, as demandas atendidas têm origem em solicitações da gestão anterior do município, e se enquadram nos critérios estabelecidos para a recuperação de ações e serviços de saúde no território. Isso ocorreu em todo o país, indistintamente, conforme se pode verificar a partir das portarias publicadas pela Pasta ao longo exercício.

“Reiteramos que a afirmação falaciosa, que buscou vincular a nomeação do atual Secretário de Cultura do município com o repasse de recursos para assistência à saúde não tem qualquer fundamento, e não encontra paralelo com a condução ética e transparente da atual gestão deste Ministério”.