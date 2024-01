Marquinho Mendes(MDB) e Jânio Mendes (PTD) - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 11/01/2024 17:59

Em Cabo Frio, a foto publicada na rede social do ex-deputado estadual Janio Mendes (PDT) com ex-prefeito Marquinho Mendes (MDB) vem gerando comentários na cidade. Em entrevista à coluna Política na Costa do Sol nesta terça-feira (9), o pedetista já havia confirmado o apoio à pré-candidatura de Rafael Peçanha (PT) e sinalizado que estava buscando o apoio do MM.

Por telefone, o emedebista afirmou que quer formar uma frente progressista para derrotar Dr. Serginho (PL) e confirmou que já conversou com Janio, Rafael Peçanha e até com o ex-prefeito Alair Corrêa (PMB), e, disse ainda que vai conversar também com a prefeita Magdala Furtado (PL) para pedir apoio. E tem mais! No final desta tarde (10) surgiram informações de bastidor que MM faria um pronunciamento anunciando o nome a sua esposa, Kamilla Mendes, como pré-candidata à prefeita em substituição ao seu nome. Entramos em contato com ele e negou enfaticamente: “Isso não é verdade! Eu sou pré-candidato a prefeito e vou reverter as minhas condenações na JustiçaEleitoral.”