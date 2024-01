Deputada Federal Benedita da Silva (PT) na feira de Unamar, em Cabo Frio - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 15/01/2024 18:00

A deputada federal Benedita da Silva (PT) passou a manhã deste sábado (13) na feira de Unamar, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. Acompanhada do neto, o pré-candidato a vereador pelo PT, Diego da Silva, Bené conversou com os trabalhadores e trabalhadoras da feira, ouviu as demandas do povo e claro, garantiu frutas e verduras fresquinhos dos produtores locais. “2024 começando como sempre foi: trabalho para reconstruir o Brasil!”, declarou a deputada petista nas redes sociais.



Orgulhoso, Diego da Silva também comentou nas redes sociais sobre a passagem de Benedita na feira. “O dia de hoje foi diferente. A feira mais peculiar que já vivenciei. É surpreendente como as pessoas admiram você, reconhecem suas realizações e expressam imensa gratidão pelo ser incrível que você sempre foi, inspirando a todos. Meu desejo é seguir seu legado, ser apenas 10% do que você é e continuará sendo. Amo você e amei nosso dia”, disse.



Falando em Bené, a deputada encerrou 2023 com sete meses de avanços à frente da coordenação-geral da Bancada Feminina na Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. O órgão, inédito em parlamentos no mundo, congrega a Coordenação da Bancada Feminina, a Procuradoria da Mulher e o Observatório Nacional da Mulher na Política. Nesse período, a Secretaria realizou importantes agendas com foco em audiências públicas, conferências, palestras, seminários, exposições, sessões solenes, encontros de procuradorias, além de dois grupos de trabalho sobre a ampliação da licença paternidade e orçamento com recorte de gênero e raça.