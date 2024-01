Prefeito Alexandre Martins retira a fita que marca a inauguração acompanhado da secretária estadual de Saúde Claudia Melo, deputado federal Dr. Luisinho (PP), deputado federal Altineu Cortese (PL) e outras autoridades - Divulgação/ Ascom

Publicado 15/01/2024 14:40 | Atualizado 15/01/2024 15:01

O novo Centro de Hemodiálise em Búzios, uma parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura da cidade, foi inaugurado neste sábado (13). Diversas autoridades estiveram presentes, como o prefeito Alexandre Martins (REP), o vice Miguel Pereira, o secretário de Governo Marcus Vallerius, deputados federais Altineu Cortese (PL) e Dr. Luisinho (PP), deputado estadual Felipe Poubel (PL), secretária estadual de saúde Claudia Melo, secretário estadual de Planejamento Adilson Farias, e Marcelo Bernadino, responsável técnico pela clínica. Também estiveram presentes o secretário municipal de Saúde de Cabo Frio, Bruno Alpacino, e o presidente da Câmara de Vereadores de Búzios, Rafael Aguiar, juntamente com outros vereadores.



O Centro de Hemodiálise de Armação dos Búzios, situado na rua Casuarinas, n 12, no bairro Cruzeiro, apresenta uma estrutura completa para atender com excelência os pacientes renais crônicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A clínica é uma solução para a população local, eliminando a necessidade de regulação para cidades distantes e beneficiando diretamente os pacientes do município e arredores.



“Antes da inauguração do Centro de Hemodiálise em Búzios, só no nosso município tínhamos 30 pessoas que precisavam fazer hemodiálise em cidades distantes. Agora, esses pacientes poderão receber o tratamento necessário aqui mesmo, evitando deslocamentos cansativos e proporcionando maior qualidade de vida.”, informou o prefeito.



Esse é o caso de Maria de Lourdes, moradora do Cruzeiro, que esteve presente na inauguração. Ela saia de casa antes das 8h da manhã para fazer a hemodiálise em Araruama e só chegava às 20h. “Isso aqui foi uma bênção nas nossas vidas…agora eu posso ir de pé e voltar de pé”, comemorou.



SOBRE A CLÍNICA

Equipada para atender 129 pacientes diariamente, a clínica oferece uma ampla recepção para pré-atendimento, incluindo área de lanche, sanitários e balança acessível. Duas salas de hemodiálise, uma com 28 pontos e outra com 14, ambas com reuso contíguo, DML, Expurgo e lava Fístula, demonstram o compromisso com a qualidade do tratamento.



Destacando-se, a clínica possui uma sala exclusiva para pacientes com Hepatite B, oferecendo um ponto especializado. No interior, uma sala de emergência equipada com modernos dispositivos de alta complexidade, incluindo 2 leitos de CTI, reforça o comprometimento com a segurança e prontidão para emergências.



O tratamento de água é inovador, com osmose de duplo passe, uma terceira etapa que reutiliza 70% da água, além de sistema de ozônio e ultravioleta. O espaço interno abriga consultório médico, sala multiprofissional, sala da enfermagem e sala para triagem, proporcionando um ambiente completo para o atendimento. O compromisso é claro: qualidade, acessibilidade e humanização no cuidado com a saúde renal.