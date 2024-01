Prefeito Vantoil Martins e secretário de Governo, Jales Lins - Portal Rc24h

Prefeito Vantoil Martins e secretário de Governo, Jales Lins

Publicado 16/01/2024 17:43 | Atualizado 16/01/2024 18:29





Conforme dados oficiais e após a análise da situação de 5.240 municípios do país, o IFGF classificou a Prefeitura de Iguaba Grande entre as primeiras em Investimentos.



Como resultado de equilíbrio e desempenho financeiro administrativo, fiscal e contábil, a pesquisa – realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) – demonstra que o índice saiu de 0.1649 em 2019 para 1.000 em 2022.



Gráfico 1 Firjan



Para entender o resultado da pesquisa, a pontuação de cada indicador varia entre 0 e 1 e, quanto mais próxima da nota 1, melhor a situação fiscal do município. Para estabelecer valores de referência que facilitassem a análise das contas municipais, o IFGF convencionou os seguintes conceitos e graus de avaliação: excelente - que é o caso de Iguaba -, boa gestão, gestão em dificuldade e gestão crítica.



Gráfico 2 Firjan



Em 2018, o município iguabense estava na 4.672ª posição nacional e 33ª estadual. Três anos depois, em 2021, a cidade figurava entre as mil melhores. Em 2023 (ano base 2022), a cidade saltou para as cinco melhores do Brasil.



Excelência comprovada



O indicador "Gastos com Pessoal" representa quanto o município gasta com o pagamento dos servidores, em relação ao total de sua Receita Corrente Líquida. Conforme a avaliação deste critério, Iguaba também alcançou a pontuação máxima (nota 1.000).

Já o indicador "Liquidez" verifica se as prefeituras estão atrasando pagamentos de despesas para o exercício seguinte, sem a devida cobertura de caixa. Neste critério, Iguaba se destacou por cumprir em dia o pagamento de fornecedores, obtendo a nota 0,8257.



Comemorou resultado



Buscamos o prefeito Vantoil Martins (CID) para saber por que a cidade teve esse boom no desenvolvimento. Ele comemorou e disse que isso significa que o município "está na direção certa".



"Estamos colocando em prática aquilo que dizíamos, ou seja, que faríamos de Iguaba um lugar de destaque na região e quiçá no Estado. Mas estamos conseguindo ir mais além. A gente sabia que a única forma de por a cidade em condição de competitividade para atrair investidores, gerar empregos e melhorar a qualidade de vida das pessoas era com investimento nos pilares principais, como saúde, educação, segurança e infraestrutura", disse.



Ainda segundo o chefe do executivo iguabense destacou obras como drenagem e pavimentação, "ao todo, foram 50km até o momento", além da construção de novas escolas e creches. "Podemos destacar, ainda, que as políticas voltadas ao idoso, às famílias em situação de vulnerabilidade - com a moeda social Caboclinho, fazem com que Iguaba se torne cada vez mais atrativa e se desenvolva. Aqui se tornou um município para onde todos querem vir, seja para viver ou empreender", destacou Vantoil.



Quem também comentou o resultado foi o secretário de Governo, Jales Lins. "A gente fica muito feliz. Pudemos comprovar que ao longo dessa gestão conseguimos melhorar o município em todos os índices possíveis. Provar que Iguaba é viável, que seu povo é digno de ter a cidade que merece. E não para por aí, o céu é o limite".