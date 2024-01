Secretário de Saúde Bruno Alpacino e prefeita Magdala Furtado (PL) - Reprodução/ Redes Sociais

Secretário de Saúde Bruno Alpacino e prefeita Magdala Furtado (PL)Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 16/01/2024 17:21

O repasse do Ministério da Saúde, novela que estreou na última semana e tomou conta da audiência nacional, ganhou um novo capítulo. O Instituto Dados RJ apontou, através de um levantamento, que, dos R$ 55 milhões destinados pela ministra para a saúde de Cabo Frio, R$ 31 milhões já saíram da conta, em apenas 16 dias. O internauta deve estar se questionando: ‘como assim?!’ Pois é… O instituto mostrou ainda que “não seria anormal se a média para se gastar este valor na Média e Alta Complexidade fosse de 6 a 7 meses. Como em 2020, que a média foi R$ 32 milhões em 6 meses e 14 dias; em 2021, que foram gastos R$ 31,7 milhões em 6 meses e 29 dias; e, por fim, uma média de 31,9 milhões em 7 meses e 3 dias no último ano (2022)”. Só que, desta vez, o pessoal de Cabo Frio gastou, em apenas duas semanas, o valor de R$ 31 milhões, mais da metade do valor. Mesmo com diversas tentativas da base do governo de defender a ministra, é importante olhar para dentro de Cabo Frio para ver o que está acontecendo.



Publicações da senadora Damares Alves (REP) e do deputado federal Lindbergh Farias (PT) Reprodução/ Redes Sociais

Confuso até para o ET Montagem/ RC24h

Em Brasília, a nomeação do filho da ministra da Saúde, Márcio Sampaio, continua repercutindo no Congresso Nacional. Enquanto deputados e senadores seguem protocolando requerimentos em órgãos federais, a base do governo também se pronuncia. Na última quarta (10), a senadora Damares Alves (REP) protocolou um requerimento com pedido de informações ao Ministério da Saúde. Por outro lado, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, criou uma narrativa para defender a ministra. Neste sábado (13), foi a vez do deputado federal Lindbergh Farias (PT) se posicionar. Em suas redes sociais, Lindbergh reafirmou que o recurso destinado foi solicitado ainda no governo de José Bonifácio (PDT), onde ele, como deputado federal e o mais votado pelo PT em Cabo Frio, fez questão de abraçar essa bandeira e lutar para trazer o recurso, mesmo depois da morte do saudoso prefeito. E ainda lamentou que nem foi incorporado ao teto de média e alta complexidade, diferente de outros municípios que receberão anualmente. “Acho engraçado que alguns parlamentares de oposição façam esse questionamento e se calem com uma liberação de recursos muito maior para municípios do Rio administrados por bolsonaristas. São Gonçalo recebeu R$ 164 milhões, sendo que R$ 110 milhões foram incorporados ao teto, ou seja, serão recebidos todo ano. Duque de Caxias recebeu R$ 210 milhões e R$ 114 milhões foram incorporados. A oposição se cala porque é cínica”, defendeu.Se um ET aterrissar em Cabo Frio desavisadamente, ele ia ficar perdido com o cenário político. Isso porque esta polêmica envolve a verba do Ministério da Saúde, do governo do PT destinada para uma prefeitura governada pelo PL. Prefeitura esta, que está sendo alvo de denúncia de deputados e senadores do próprio partido da prefeita - o PL - e quem tem feito a defesa dela são justamente os deputados e militantes do PT. E tem ainda, mais um detalhe importante: o líder da oposição da prefeita Magdala Furtado, na Câmara, o vereador Josias da Swel, também é do partido dela (PL). Por outro lado, quem também está batendo pra caramba nessa questão é o vereador do PDT, Davi Souza. Deu pra acompanhar o raciocínio? Difícil, né?! Apostamos que o ET volta para a Marte sem conseguir entender nada.