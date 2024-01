Bandeira de Mello (PSB) e Magdala Furtado (PL) - Reprodução/ Redes Sociais

Bandeira de Mello (PSB) e Magdala Furtado (PL) Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 22/01/2024 15:23

ENCONTRO COM BANDEIRA DE MELLO



Nos bastidores da política em Cabo Frio, tem se falado muito da possibilidade da prefeita Magdala Furtado (PL) desembarcar no PSB para concorrer às eleições deste ano. A especulação é muito forte, inclusive nesta semana o deputado federal Bandeira de Mello (PSB) virá à Região dos Lagos, quando fará uma agenda com a chefe do executivo cabo-friense. O parlamentar chega nesta segunda-feira (22) e vai direto para Araruama, onde se encontra com a prefeita Lívia de Chiquinho (REP), ou seja, já fechando o apoio à coligação do grupo que está sendo liderado por Lívia para a sucessão dela, leia-se coligação da Daniela de Lívia. Na parte da tarde, Bandeira de Mello se reúne com lideranças de São Pedro da Aldeia, entre elas o pré-candidato a vereador Pedro Abreu e o ex-prefeito e pré-candidato ao cargo, Cláudio Chumbinho (REP).

Bandeira de Mello (PSB) e Vantoil Martins (CID) Reprodução



DEPUTADO TAMBÉM VAI A IGUABA



Já nesta terça-feira (23) de manhã, ele se encontra com o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), para fechar apoio a Fabinho Costa nas eleições municipais. Fabinho é o atual chefe de Gabinete e secretário de Ordem Pública de Vantoil e seu sucessor político. Aí sim, à tarde, ele se encontra com Magdala. Após a agenda com a prefeita, ele dará entrevista exclusiva ao RC Cast. Vai ser imperdível. Já nesta terça-feira (23) de manhã, ele se encontra com o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), para fechar apoio a Fabinho Costa nas eleições municipais. Fabinho é o atual chefe de Gabinete e secretário de Ordem Pública de Vantoil e seu sucessor político. Aí sim, à tarde, ele se encontra com Magdala. Após a agenda com a prefeita, ele dará entrevista exclusiva ao RC Cast. Vai ser imperdível.