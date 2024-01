Dr. Serginho e Alair Corrêa - Ascom

Em Cabo Frio, o ex-prefeito Alair Corrêa (PMB) declarou apoio ao deputado Dr. Serginho (PL), que é pré-candidato a prefeito. No último sábado (20), Alair havia anunciado ter desistido de sua pré-candidatura e que seu fechamento seria com a prefeita Magdala Furtado (PL) ou Serginho. E o recado foi claro. Não estava com Marquinho Mendes (MDB) e tampouco com Rafael Peçanha (PT). Mas as suspeitas do fim de semana se confirmaram na noite desta segunda (22) e essa movimentação no xadrez da política cabo-friense dá mais uma movimentada no cenário de pré-campanha. Embora algumas pessoas achem que o político de 81 anos – que já governou a cidade quatro vezes – é carta fora do baralho, em todas as pesquisas que são realizadas em Cabo Frio, ele tem uma pontuação expressiva, mais até que muitos candidatos que estão fazendo um esforço tremendo para aparecer. Durante discurso, Alair comentou que vai aproveitar todo seu conhecimento e experiência para ajudar Serginho, pois ele busca transformar vidas. O ex-prefeito foi além e disse ainda, que é hora de Serginho ser Prefeito de Cabo Frio. “Em nenhum outro momento essa cidade precisou tanto de alguém. Estou com você, Serginho, estou com todos os seus amigos pra ganhar a prefeitura e ver essa cidade voltar a sorrir”, declarou Alair.





MARQUINHO DESFALCADO



Vale lembrar, que em sua última participação no RC Cast, em parceria com O Dia, Marquinho Mendes disse que queria fazer uma grande frente para encarar o Dr. Serginho nas eleições de 2024. Deste pretenso grupo, ele citou os nomes de Rafael Peçanha, Alair Corrêa e evidentemente, ele contava com o sobrinho Aquiles Barreto, mas para a decepção do emedebista, todas essas pessoas já se posicionaram... ou disseram que estarão com o Serginho, como no caso de Aquiles e Alair, ou tem candidatura própria, como no caso de Rafael Peçanha (PT). Fato é, que de ampla, essa frente já não tem mais nada.