Deputado federal e ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Mello (PSB) - Renata Cristiane

Deputado federal e ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Mello (PSB)Renata Cristiane

Publicado 23/01/2024 19:42

No 121º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, nesta terça-feira (23), teve como convidado o deputado federal e ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Mello (PSB), que está cumprindo agenda em algumas cidades da Região dos Lagos. Durante o bate-papo, o parlamentar comentou sobre diversos assuntos, dentre eles, a maior curiosidade da classe política de Cabo Frio: Magdala Furtado (PL), prefeita da cidade, vai se filiar ao partido?

Bandeira de Mello começou sua agenda na região nesta segunda-feira (22), visitando o grupo de Lívia de Chiquinho (REP), em Araruama, e Cláudio Chumbinho (REP), em São Pedro da Aldeia. Questionado sobre um suposto apoio para as eleições municipais deste ano, o deputado pontuou que, apesar de existirem afinidades políticas, ainda não há nada concreto.

Nesta terça (23), o deputado visitou Iguaba Grande e Cabo Frio, onde teve uma conversa com a prefeita Magdala Furtado. Inclusive, ao ser questionado sobre uma possível filiação da gestora para o PSB, Bandeira destacou que ela "não tem nenhuma ligação com o partido, mas apoia todos que saírem do Partido Liberal (PL).

Outros assuntos como economia, esporte e violência contra a mulher também foram abordados durante o bate-papo. Confira a entrevista na íntegra: