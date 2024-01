Prefeito Fábio do Pastel entre representantes do Cisbali e de prefeituras da região - Ascom

Publicado 24/01/2024 18:31

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), recebeu nesta quarta-feira (24), representantes do Consórcio Cisbali (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea). A reunião foi realizada com presença do prefeito, da Secretaria Executiva do Cisbali, Natalia Alves, do Secretário Adjunto de Média e Alta Complexidade, Marcelo Almeida Fonseca, e representantes legais das prefeituras dos oito municípios da região.

No encontro, foram apresentadas as planilhas de rateio de recursos financeiros para o funcionamento do Consorcio Cisbali no ano de 2024, tendo como base o valor de recebimento dos royalties, assim como, para a implantação da Rede SAMU. Fábio do Pastel aproveitou a oportunidade para ratificar a importância do Consorcio para a melhoria das ações de saúde para a população da região.