Prefeita Magdala Furtado e deputado Bandeira de Mello (PSB) - Ascom

Prefeita Magdala Furtado e deputado Bandeira de Mello (PSB)Ascom

Publicado 24/01/2024 14:38



Se nesta segunda (22), quem pautou os bastidores da política de Cabo Frio foi o ex-prefeito Alair Corrêa (PMB) com o apoio ao pré-candidato Dr. Serginho (PL) , na tentativa de chamar a atenção para o seu posicionamento dentro do contexto eleitoral, esta terça (23) foi a vez da prefeita Magdala Furtado. Ela fez um pronunciamento pela manhã em suas redes sociais e anunciou que está oficialmente sem partido. Como justificativa, alegou “perseguições, retaliações políticas e uma busca por liberdade”. Mas fato é que Serginho já seria o nome ratificado pelo PL para concorrer à prefeitura de Cabo Frio. Surgiram especulações de que ela iria para o PSB – inclusive teve um encontro com o deputado Bandeira de Mello (imagem). Tiro n’água. Até o deputado estava descrente disso. Porém, fontes da coluna revelaram que ela vai para o PSD do Eduardo Paes – leia-se Aquiles Barreto. Lembrando que Aquiles já declarou apoio ao Dr. Serginho, o que talvez tenha sido um posicionamento já antecipado, tendo em vista o recente movimento do deputado federal Washington Quaquá (PT) lançando o prefeito Fabiano Horta (PT) ao governo do estado em 2026. Ao que parece, Cabo Frio virou barganha nesse tabuleiro estadual. Agora, a aposta é que Magdala vai se unir aos sociais-democráticos de Dudu Paes. Só um detalhe: leva a sigla, mas não leva seu principal articulador político da região, que é o Aquiles.



UM ADENDO



Ainda sobre o pronunciamento de Magdala, não custa perguntar: a prefeita afirma que seu governo é “honesto e transparente” e que está sofrendo perseguição. Mas e os supersalários dos médicos e dentistas, sendo que a secretaria de Saúde sequer tem cirurgia de ortopedia? E o aditivo que aumentou em mais de R$ 300 mil a reforma do deck da Praia do Forte? E as denúncias dos vereadores sobre superfaturamento para eventos? E a renovação do contrato da coleta de lixo triplicado? E o Portal da Transparência sem atualização? Outro ponto: Magdala se disse vítima de uma perseguição, mas isso já deu, né? Acontecia antes dela assumir a chefia do poder executivo. Agora não tem ninguém acima da prefeita. Outra coisa, perseguição é o que justamente temos ouvido falar do governo ‘superMag’ contra servidores públicos. E tem mais, dizem que ela manda seus aspones atrás de jornalistas que fazem matérias revelando escândalos do seu governo. Inclusive alguns de seus assessores de gabinete têm uma ficha corrida impressionante, constando até violência contra a mulher.