Prefeito Alexandre Martins durante reunião com comerciantesAscom

Publicado 25/01/2024 14:52

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), se reuniu, nesta quarta-feira (24), com comerciantes do Centro, cujas ruas estão passando por obras de revitalização. Segundo o chefe do executivo, as vias que ainda não receberam intervenção – como a Turíbio de Farias e a das Pedras, serão mexidas só após o Carnaval. Durante as obras as ruas serão fechadas apenas para veículos, sendo que os pedestres poderão circular normalmente.



A reunião, solicitada pelos próprios comerciantes, abordou preocupações cruciais sobre o impacto das mudanças no fluxo de veículos e a continuidade das obras. Segundo Alexandre, as placas de sinalização das ruas já estão licitadas. Além disso, o prefeito comprometeu-se a fornecer suporte diário da guarda municipal para a fiscalização das normas de acesso e permanência de veículos na área em questão.



Vale lembrar, que essa revitalização no Centro foi objeto de reclamação da oposição e de turistas, os quais reclamavam que a intervenção quebraria a essência histórica do local, contudo essas mudanças já eram previstas em Plano Diretor antes mesmo de Alexandre assumir. Mas o que importa mesmo é que os comerciantes e moradores aprovaram essa transformação.