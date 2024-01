Alexandre Martins em Cem Braças, um dos bairros que sofreu com alagamentos - Ascom

Alexandre Martins em Cem Braças, um dos bairros que sofreu com alagamentos Ascom

Publicado 30/01/2024 13:40



ENCAROU AS CRÍTICAS E AS CHUVAS

Em Armação dos Búzios, o prefeito Alexandre Martins (REP) e o vice-prefeito e secretário de Obras, Miguel Pereira (PL), realizaram uma vistoria na cidade para verificar os alagamentos causados pela intensa chuva, conforme mostrado em um vídeo publicado pelo prefeito nas redes sociais. Viraram a madrugada de domingo (28) pra segunda-feira (29), e continuaram trabalhando ao longo do dia, monitorando os locais mais atingidos. Foi um temporal de 158mm em apenas duas horas. Apesar das críticas de alguns munícipes pelos transtornos, Alexandre foi pra rua, no 'cara a cara', e conversou com quem encontrava pelo caminho durante as visitas aos bairros. A gente também conversou com Miguel. Era por volta das 18h desta segunda e ele disse que estava há "22 horas no ar". Contou que estava tão cansado que se parasse para sentar, dormiria. Durante o dia, Alexandre esteve em Cem Braças e Manguinhos, acompanhando de perto os prejuízos. "Infelizmente, a Região dos Lagos foi severamente afetada pelas chuvas, trazendo transtornos para várias cidades do Estado do Rio de Janeiro. Agora, estamos na linha de frente para mitigar os efeitos dessas chuvas", afirmou. Equipes das secretarias municipais de Segurança e Ordem Pública, Serviços Públicos, Saneamento e Drenagem, junto com a coordenadoria de Defesa Civil, estão empenhadas na limpeza de vias, áreas públicas e remoção de árvores e galhos caídos.

Alexandre Martins vistoria situação em Manguinhos Ascom

VISTORIA

Ainda sobre a chuvarada, Alexandre e Miguel anunciaram planos para iniciar em breve as obras de esgotamento sanitário no bairro Cem Braças. A iniciativa visa proporcionar saneamento básico à região, especialmente para resolver problemas relacionados ao esgoto nas praias. Vale ressaltar que a Prefeitura está mobilizada para minimizar os impactos das chuvas, oferecendo suporte pelo telefone (22) 99993-8115 e utilizando os CRAS como pontos de coleta para roupas, itens de higiene e roupas de cama. Um levantamento está em andamento para identificar os pontos mais críticos, priorizando as necessidades da população, que pode enviar solicitações e reclamações via WhatsApp (22) 98145-8666.