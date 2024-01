Fábio do Pastel, Luiz Fernando Junior, Moisés Batista e Peter Samerson - Renata Cristiane

Publicado 26/01/2024 13:27

São Pedro da Aldeia - HOSPITAL E ESCOLA



Começa pela entrevista exclusiva com o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), que anunciou o lançamento da pedra fundamental do hospital municipal, o qual deve ocorrer até 5 de fevereiro. Com investimento de R$ 17 milhões, a unidade vai funcionar em anexo ao pronto-socorro e já teve as obras iniciadas. Segundo o chefe do executivo aldeense, ele quer fazer um megaevento e vai convidar prefeitos, deputados e outras autoridades. O local vai dobrar de tamanho, passando dos atuais 1.900 metros para 4 mil metros. Serão dois centros cirúrgicos que vão diminuir a fila das cirurgias eletivas, que atualmente precisam de regulação do Estado. "Aí fica transferindo o paciente para determinada cidade, mas agora tudo vai ser feito aqui". Outro destaque é a construção da Escola Municipal de Educação Especial, como publicamos aqui recentemente, cujo contrato com a empresa responsável pela obra foi assinado dias atrás. "Quando chegamos à frente da Prefeitura, eles (alunos) estavam num galpão e nós retiramos ele desse local e alugamos um espaço muito mais humanizado. Já assinamos o contrato com a empresa, para dar início à obra desse colégio. Vai ser o lado da Faetec. Pais e alunos estão super ansiosos e eu também", disse ele, que no momento da entrevista estava acompanhado do secretário de Governo, Luiz Fernando Junior, do chefe de Gabinete, Moisés Batista, e do procurador-geral do município, Peter Samerson. O prefeito destacou que a Emesp deve ficar pronta até julho. Golaço de Pastel, que tá tirando do papel dois equipamentos dos setores que mais interessam à população, que é saúde e educação.

Reunião Base Aérea Naval Ascom

REUNIÃO NA BASE AÉREA NAVAL



Falando em São Pedro da Aldeia, o secretário municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, participou, nesta quarta (24), de uma reunião na Base Aérea Naval (BAeNSPA). Durante o encontro, discutiram-se as obras de drenagem, pavimentação e ampliação da Estrada da Boa Vista, conduzidas por meio do Programa Governo Presente nas Cidades. Além de Frauches, estiveram presentes o comandante da BAeNSPA, capitão de mar e guerra Robertson Diogo Melo; o superintendente de Fiscalização da secretaria estadual das Cidades, Pedro Ferreira; o assessor da pasta, Adriano Mattos, e o representante da empresa responsável pela execução das obras, o engenheiro Ronaldo Araújo.