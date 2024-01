Fábio Costa, Vantoil Martins e Douglas Ruas - Ascom

Fábio Costa, Vantoil Martins e Douglas Ruas Ascom

Publicado 29/01/2024 15:45

Iguaba Grande -

ALÇA ARQUITETÔNICA E PASSARELA



O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), juntamente com o chefe de Gabinete e secretário de Segurança Pública, Fabinho Costa, se reuniram com representantes do governo do Estado, na última quinta (25). A primeira parada foi na secretaria das Cidades, onde foram recebidos pelo titular da pasta, o deputado licenciado Douglas Ruas. Em seguida, eles se encontraram com o presidente do DER, Pedro Ramos.

Vantoil Martins, Pedro Ramos e Fábio Costa Ascom

"PROPOSTAS BEM RECEBIDAS"



Conversamos com Vantoil, ele contou que apresentaram um projeto que é uma alça arquitetônica a ser contruída na ViaLagos (RJ-124) para um novo acesso ao município, pela Estrada do Sal, que além de desafogar o trânsito na entrada da cidade, vai beneficiar a Zona Especial de Negócios. "Depois tivemos uma reunião com o presidente do DER e apresentamos dois pleitos. Um de recapeamento da rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) no trecho que corta Iguaba e o outro, a implantação de uma passarela de pedestres no centro da cidade, atravessando a rodovia e melhorando a fluidez no trânsito, principalmente no horário de pico. Ele (Pedro Ramos) recebeu muito bem as duas propostas, estamos confiantes de que vai sair", disse Vantoil.