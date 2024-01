Luiz Romano entre membros da sociedade civil, pesquisadores e líderes religiosos - Reprodução/ Redes Sociais

Luiz Romano entre membros da sociedade civil, pesquisadores e líderes religiosos Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 31/01/2024 16:49

Búzios deu início, nesta terça-feira (30), à programação do Encontro de Respeito Religioso, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico no Espaço Cultural Zanine. O evento, que também acontece nesta quarta-feira (31), das 19h às 22h, tem como objetivo desenvolver políticas públicas municipais voltadas para garantir o direito constitucional à liberdade de credo.



Durante o encontro, que destaca a valorização da diversidade religiosa em Búzios, membros da sociedade civil e líderes religiosos ressaltam o compromisso da administração municipal com a liberdade de credo. Entre os participantes também estão representantes da Educação e da Cultura, como o cineasta Milton Alencar - que recentemente lançou o documentário "Nazareth – Uma Linha de Fé" e o professor e escritor Eraldo Maia, de Arraial do Cabo.



O secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Armação dos Búzios, Luiz Romano, que por sinal é super católico, conversou com a coluna Política Costa do Sol e falou um pouco do primeiro dia do encontro. Romano contou que a primeira noite do evento foi linda, algo “inexplicável”. "A gente está deixando um caminho de construção de políticas públicas pra pautar essa temática tão delicada que é sobre religiosidade. Nós tivemos direito à liberdade religiosa e já temos essa garantia na Constituição, mas, na realidade, existe o desrespeito à religião do próximo. E a gente apresenta essa proposta junto com a Sociedade Civil por uma temática nacional de combate à intolerância religiosa e nessa construção coletiva, eu posso dizer que ele tem um outro olhar, não de intolerância, não de tolerar, mas de respeitar, de amar as diferenças", disse o secretário.



Cabe ressaltar, que Búzios é uma das cidades com a p rogramação mais extensa em homenagem a Iemanjá , com início na sexta-feira (2).

Confira a programação desta quarta-feira (31):



19h: Abertura, apresentação da proposta do encontro e continuação da montagem da instalação “Fé para TODOS(AS)” com objetos religiosos. Levar livros e objetos que representem a sua fé;



19h20: Exibição de uma matéria sobre intolerância religiosa;



19h30: Exibição do filme “Uma linha de Fé” Nossa Senhora de Nazareh, dirigido por Milton Alencar Júnior;



20h30: Palavra do Diretor do documentário e equipe, narrativa das experiências durante a produção;



20h50: Roda de conversa e dinâmica “caixa de perguntas”. Mediador: Romano Lorenzi/Secretário de Cultura e Patrimônio Histórico;



22h: Abraço coletivo, lanche fraterno e apresentação cultural. Apresentação da data da Feira das Religiões. Desmontagem da Instalação.