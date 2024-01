Prefeito Alexandre Martins em reunião com o presidente da Colônia de Pescadores de Búzios e representantes dos remanescentes quilombolas, pescadores e marisqueiras da Rasa - Ascom

Prefeito Alexandre Martins em reunião com o presidente da Colônia de Pescadores de Búzios e representantes dos remanescentes quilombolas, pescadores e marisqueiras da RasaAscom

Publicado 30/01/2024 19:13

Na tarde desta terça-feira (30), o prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), promoveu uma reunião estratégica com o presidente da Colônia de Pescadores de Búzios e representantes dos remanescentes quilombolas, pescadores e marisqueiras da Rasa. O encontro, focado na inauguração do Mercado do Pescador na Praça dos Quilombolas, Praia Gorda, bairro Rasa, prevista para o início março, abordou minuciosamente a organização dos boxes para a venda de pescado, os quiosques e as salas destinadas aos grupos historicamente presentes no local.



Durante as discussões, as atenções se voltaram não apenas para a disposição eficiente dos espaços, mas também para a gestão responsável do novo empreendimento. O prefeito destacou a importância de transformar o Mercado do Pescador em um ponto de fomento cultural, lazer e retorno econômico à comunidade. Com o compromisso de preservar as tradições e a memória dos grupos representativos presentes desde as raízes da formação da identidade local, a reunião delineou estratégias para conciliar os aspectos culturais com as necessidades econômicas da região.



“Este é um passo importante para consolidar um espaço que não apenas comercializa pescado, mas também promove a cultura local e o desenvolvimento econômico sustentável. Estamos comprometidos em preservar as tradições e memórias que moldaram nossa identidade única”, enfatizou o prefeito Alexandre Martins.

