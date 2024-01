Ex-deputado Alessandro Molon (PSB) e prefeita Magdala Furtado (sem partido) - Acom

Ex-deputado Alessandro Molon (PSB) e prefeita Magdala Furtado (sem partido)Acom

Publicado 31/01/2024 13:58

MAGDALA MAIS À ESQUERDA?

Em Cabo Frio, nesta terça-feira (30), uma semana depois do deputado Bandeira de Mello (PSB) ter agenda com a prefeita Magdala Furtado (sem partido), quem esteve no gabinete da Prefeitura foi o ex-deputado Alessandro Molon (PSB). Apesar de, na ocasião da visita de Bandeira, o próprio ter dito que não havia nada de concreto em Magdala desembarcar no Partido Socialista Brasileiro, a vinda de Molon voltou a levantar especulações. Segundo a prefeita postou na rede social, o assunto foi relativo a “questões sérias e fundamentais” para o futuro da cidade, mas isso não quer dizer que não falaram de futuro político-partidário. Fato é que Magdala anda flertando pra caramba com lideranças mais progressistas e à esquerda. Lembrando que nesta segunda teve encontro com o deputado licenciado Daniel Soranz (PSD), atual secretário de Saúde do Rio. E também os encontros com o PT – leia-se Washington Quaquá e Lindbergh Farias, tanto aqui quanto em Brasília. Sem falar nos “jovens maduros” secretários de Cultura, Marcio Sampaio; e Comunicação Acy Chagas, que são indisfarçavelmente petistas. A prefeita não diz nem que sim, nem que não. Mas há sinais. E como há. Seria uma tentativa de nacionalizar as eleições municipais? Resta saber se a população vai entender desta forma.