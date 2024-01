Prefeito Marcelo Magno (PL) vistoria obras da Praça do Sindicato, em Arraial do Cabo - Ascom

Prefeito Marcelo Magno (PL) vistoria obras da Praça do Sindicato, em Arraial do CaboAscom

Publicado 31/01/2024 15:42

O prefeito Marcelo Magno (PL) realizou, nesta terça-feira (30) a última inspeção na obra da Praça Victorino Carriço, conhecida como Praça do Sindicato, que será inaugurada nesta quinta-feira (1), às 18h. Acompanhado do Presidente da Câmara, Pedro Caju, e de Dudu da Saúde, o chefe do Poder Público cabista reviveu o espaço que permaneceu inutilizado por oito anos. A transformação completa, que é muito aguardada pela população, inclui a instalação de um palco, parquinho, quiosques, estacionamento, banheiros públicos e uma arquibancada, proporcionando uma infraestrutura completa para o pleno aproveitamento do local, visando melhorar a qualidade de vida tanto dos moradores quanto dos visitantes.

fotogaleria











GASTANDO A OPOSIÇÃO

Falando nisso, um vídeo que estava circulando, nesta terça (30), nos grupos de WhatsApp de Arraial do Cabo mostra o dia em que o ex-prefeito Andinho (MDB) lançou a pedra fundamental da Praça do Sindicato que seria transformada num teatro municipal. Ele ainda falava no seu discurso dos planos que ele via para o local. Na sequência, o também ex-prefeito Renatinho Viana falando que ia resolver aquele problema. No final das contas, quem vai entregar o espaço, devolvê-lo ao povo é Marcelo Magno. A turma do ‘Verdinho’ compartilhou esse vídeo como se fosse gol de bicicleta. A saber, verdinho é a turma de Marcelo. É que no Cabo os grupos políticos se dividem por cores, como times de futebol. No caso do Renatinho, o time é amarelo. No caso do Andinho, o time é laranja. E no caso do Marcelo, verde. Se prepare que vai ser um festão do tipo pré-Carnaval, hein? E é claro, a turma do governo não vai parar de gastar oposição por causa disso.