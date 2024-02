Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, presidente do DER, Pedro Ramos, prefeito Fábio do Pastel e diretor de engenharia José Milton - Divulgação

Publicado 02/02/2024 17:45

O prefeito Fábio do Pastel (PL) esteve no Rio de Janeiro, na quinta-feira (1º), cumprindo agenda administrativa no Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ). Acompanhado do secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, o prefeito participou de reuniões com o presidente e o vice-presidente do DER, Pedro Ramos e Gladstone Santana, respectivamente.

Durante o encontro com o presidente do DER, Pedro Ramos, e o diretor de engenharia José Milton, o chefe do executivo aldeense abordou a construção de três novas passarelas no município, que já foram licitadas pelo Governo do Estado e aguardam o início das obras.

A reunião também destacou a necessidade de construção de travessias de águas ao longo da Rodovia RJ-140, com o objetivo de evitar alagamentos em períodos de chuva nos bairros Campo Redondo, Balneário São Pedro, Fluminense e São João.

Prefeito Fábio do Pastel em reunião com vice-presidente do DER, Gladstone Santana Divulgação

Já o encontro com o vice-presidente do DER, Gladstone Santana, tratou sobre o convênio “Asfalto Presente”, que prevê a realização de obras para melhorias da malha rodoviária das cidades. Com a iniciativa, o DER fica responsável por fornecer o material e o Governo Municipal pela mão de obra dos serviços.

